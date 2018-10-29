В Индонезии сегодня утром разбился пассажирский самолет

В Индонезии, стране, которая пользуется особенной популярностью у туристов, сегодня утром разбился пассажирский самолет. Boeing выполнял внутренний рейс из Джакарты на один из островов. Он рухнул в море вскоре после взлета. На борту было 189 человек: 8 членов экипажа и 181 пассажир. Все они погибли. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии.

Джакарта - Панкалпинанг. "Боинг 737" загружен практически под завязку - 189 человек: 8 членов экипажа и 181 пассажир. Среди них два десятка сотрудников Министерства финансов Индонезии. Согласно данным портала FlightRadar, который отслеживает маршруты по всему миру, лайнер благополучно покинул аэропорт, поднялся на высоту около 2 километров, но уже через 13 минут связь с ним прервалась. По данным СМИ, пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты для экстренной посадки.

По всей видимости, самолет полностью развалился после удара об воду. В Яванском море сейчас курсируют спасательные лодки. В небе кружат вертолеты, в районе крушения самолета начинают погружение водолазы. Уже найдены крупные обломки самолета, а также взорвавшийся топливный бак. На борт поисковых судов поднимают также личные вещи пассажиров и кресла.

Эти фотографии сегодня буквально взорвали Интернет. По словам автора, они были сделаны за секунды до катастрофы. Твит был вскоре удален, однако пользователи успели озадачиться вопросом - на самом ли деле изображение принадлежит одному из погибших. В пользу подлинности фотографии говорят кислородные маски в салоне самолета, которые автоматически выбрасываются в случае возникновения угрозы жизни пассажиров.

Теперь главный вопрос - что именно стало причиной катастрофы? Самолет был новым, он эксплуатировался с августа и был пригоден для полетов, заявили в авиакомпании. Общий налет двух пилотов – 11 тысяч часов. Оба без проблем прошли полный медицинский осмотр.

Благоприятной была и погода – полный штиль. Руководитель индонезийского комитета по транспортной безопасности призывает не делать поспешных выводов, а дождаться результатов исследования черных ящиков.

Эксперты говорят, что многое указывает на техническую неисправность лайнера. Тем более что репутация у перевозчика сомнительная. Lion Air – крупнейшая бюджетная авиакомпания в Индонезии, но в международных рейтингах безопасности она занимает одно из последних мест. Несколько раз ей отказывали во вступлении в Международную ассоциацию воздушного транспорта. Рейсы входили и в черный список Евросоюза, и не допускались в США. При этом СМИ выяснили, что у потерпевшего крушение самолета ранее уже были неполадки.

В аэропорту Джакарты организован оперативный кризисный центр для родственников погибших пассажиров. Там работают психологи и бригады врачей. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Индонезии по числу жертв.