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В Индонезии стеклянный мост разбился прямо под ногами туристов

Плюс одна фобия в копилку. В Индонезии стеклянный мост разбился прямо под ногами туристов, которые в это время на 15-метровой высоте делали селфи.

Инцидент произошел в провинции Западная Ява. Сначала послышался сильный хлопок, а потом стеклянный пол рухнул, разбросав множество осколков. Одна женщина погибла в результате падения с высоты. Еще одна туристка получила травмы. Остальных смогли вытащить, передвигаясь по металлическому каркасу моста.

Сейчас туристическая тропа закрыта.

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