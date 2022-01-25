В Индонезии в караоке-клубе погибли 19 человек

Не поделили танцпол. 19 человек стали жертвами ожесточенной драки в караоке-клубе в индонезийской части острова Папуа-Новая Гвинея. Во время стычки в ход пошли мачете и даже "коктейли Молотова". Противопожарная система клуба оказалась не готова к такому испытанию. Спасатели успели эвакуировать большую часть присутствующих, но 18 человек погибли в огне, еще один скончался от холодного оружия.