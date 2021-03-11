3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Индонезии в результате аварии погибли 26 человек
Смертельное ДТП в Индонезии. 26 человек погибли в результате аварии на юго-западе страны в районе города Сумеданг туристический автобус сорвался в ущелье. В нем ехало 62 человека, среди них ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Группа возвращалась из паломнической поездки. По словам пострадавших, у транспортного средства, вероятно, были проблемы с тормозами. Водитель, который также погиб, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги. Точная причина аварии устанавливается. Кроме погибших, в больницу доставлены 35 пассажиров, 13 в тяжелом состоянии. Поиски еще одного человека продолжаются.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело