В Индонезии в знак протеста против нового трудового законодательства вышли тысячи людей

Агрессивная толпа начала столкновения с полицией. В правоохранителей полетели бутылки и камни. Для сдерживания общественного порядка полиция применяет слезоточивый газ. Начались брутальные задержания.

Спорный закон предусматривает введение мер, которые, как планируется, привлекут инвесторов в экономику. В то же время документ сокращает выплату компенсаций работникам при увольнении, ужесточаются условия приёма на работу внештатных сотрудников. Таким образом пострадавшие от коронакризиса жители Индонезии оказались в еще более проигрышном положении.