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В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает БЕЛТА.

Эпицентр стихии находился на расстоянии 7 км к северо-востоку от города Купанг, в котором проживают почти 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Фото: БЕЛТА

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