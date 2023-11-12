3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает БЕЛТА.
Эпицентр стихии находился на расстоянии 7 км к северо-востоку от города Купанг, в котором проживают почти 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября