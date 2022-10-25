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В Индонезии загорелось судно - есть погибшие

Пожар на скоростном пассажирском катере Индонезии. Судно загорелось неподалеку от города Купанг на значительном расстоянии от берега. Погибли 14 человек, среди жертв возгорания оказался младенец. Тела семи погибших уже доставили в ближайший город. Поиски других возможных жертв продолжаются, ведь на катере в момент происшествия находились десятки пассажиров. Известно, что корабль горел еще долгое время после начала пожара. О причинах произошедшего не сообщается.

Фото: Pixabay

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