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В Интернете появилось видео с места крушения частного вертолета в Костромской области

На нем видны догорающие части машины. По предварительным данным, погибли три человека, среди них заместитель генпрокурора России, государственный советник первого класса Саак Карапетян.

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