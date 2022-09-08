Видео звонка Зеленского Макрону 24 февраля появилось в интернете

Очередной слив Парижа. Кадры "исторического" разговора внезапно появились в интернете. На них Зеленский звонит президенту Франции. Как утверждается, действия происходили 24 февраля - в день начала российской спецоперации. На видео отчетливо слышно, как Зеленский просит Макрона связаться с президентами России и США.



Эксперты считают, что с помощью "слива" этого видео французы пытались поднять рейтинг Макрона, однако получилось лишь в очередной раз подтвердить украинскую якобы "независимость".



