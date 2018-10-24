В инциденте с фанатами ЦСКА в Риме пострадали 19 человек

В инциденте с фанатами ЦСКА в Риме по последним данным пострадали 19 человек. У 16 из них легкие травмы, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. В основном это россияне. Напомним, накануне поздно вечером пассажиры оказались буквально зажаты механизмом, который внезапно вышел из строя.

Всю ночь полиция и власти итальянской столицы выясняли обстоятельства ЧП. Итальянская газета Repubblica утверждает, что футбольные фанаты толпой подпрыгивали на ленте эскалатора, после чего он и стал бесконтрольно разгоняться. Представители российского посольства со своей стороны отмечают, что болельщики не провоцировали инцидент. И в состоянии алкогольного опьянения они не находились.