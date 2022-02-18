В Ионическом море на борту пассажирского парома произошел пожар

В Ионическом море вблизи греческого острова Корфу произошел пожар на борту пассажирского парома. На судне находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. На место происшествия выехали три корабля ВМС Греции, буксир береговой охраны и плавсредства. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Все успели эвакуироваться в течение трех часов. Причины возгорания выясняются. Местные жители слышали взрывы, поэтому есть опасения утечки в море большого количества горючего.