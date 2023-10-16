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В Иордании мощная песчаная буря обрушилась на город Азрак

Мощная песчаная буря обрушилась на город Азрак в Иордании. Из-за непогоды видимость упала практически до нуля, водители с трудом могут разглядеть дорогу, по которой движется автомобиль.

Управление общественной безопасности страны предупредило об ограниченной видимости в некоторых районах королевства, особенно на трассах в пустынных районах.

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