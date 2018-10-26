В Иордании сель смыл с моста автобус с детьми

Поисково-спасательная операция идет в Иордании. Сель, вызванный продолжительными дождями, смыл с моста автобус с детьми, ехавшими на экскурсию в районе Мертвого моря. В автобусе находились 37 школьников и 7 учителей. 17 человек погибли, еще 20 пострадали.