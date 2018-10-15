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В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой

Массовое отравление в Ираке. В провинции Басра более 110 тысяч человек пострадали от некачественной питьевой воды. Среди отравившихся много школьников. Директор офиса Верховного комиссара ООН связывает это с началом учебного года. Отметим, с проблемами перебоев в подаче электроэнергии и острой нехватки воды провинция столкнулась еще в начале августа. Это вызвало массовые акции протеста, которые переросли в погромы и поджоги.

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