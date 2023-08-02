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В Ираке погибли более 0,5 млн детей: как западные элиты сокращают населения с помощью санкций
Если Гитлер уничтожал население открыто, то новое поколение последователей идеи разделения людей на высших и низших делают это без привлечения внимания санитаров. Планомерно и методично обосновывается вред производства продуктов питания.
Многие люди не знают, что на долю сельского хозяйства приходится около 33 % всех выбросов в мире. И мы не сможем достичь нулевого уровня. Мы не справимся с этой задачей, если сельское хозяйство не станет частью решения. Продовольственные системы сами по себе способствуют значительному количеству выбросов, просто в силу того, что мы делаем то, что делаем.
Одним из самых эффективных способов повлиять на глобальный рынок продовольствия являются односторонние принудительные меры. Санкции в отношении удобрений напрямую влияют на урожайность фермерских хозяйств. Незаконные ограничения в отношении белорусских и российских поставщиков сформировали дефицит и взвинтили цены на удобрения, сделав их недоступными для сельскохозяйственных предприятий. Результат - рост голодающих по всему миру.
Экологизм становится идеологическим концептом, который обосновывает необходимость принять модель предела роста. Деиндустриализация Европы и нарастающий дефицит продуктов питания не случайность, а реализуемая концепция призванная сократить население планеты.
Кто возомнил себя сверхчеловеком, и какую участь готовят для нас с вами. Как с этим связан колоссальный рост беженцев и зачем их пытаются стравить с коренным населением Европы, узнаете в проекте "Тренды".
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