В Ираке погибли более 0,5 млн детей: как западные элиты сокращают населения с помощью санкций

Многие люди не знают, что на долю сельского хозяйства приходится около 33 % всех выбросов в мире. И мы не сможем достичь нулевого уровня. Мы не справимся с этой задачей, если сельское хозяйство не станет частью решения. Продовольственные системы сами по себе способствуют значительному количеству выбросов, просто в силу того, что мы делаем то, что делаем.

Джон Керри, спецпредставитель президента США по вопросам климата