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В Ираке погибли более 0,5 млн детей: как западные элиты сокращают населения с помощью санкций

В Ираке погибли более 0,5 млн детей: как западные элиты сокращают населения с помощью санкций

Если Гитлер уничтожал население открыто, то новое поколение последователей идеи разделения людей на высших и низших делают это без привлечения внимания санитаров. Планомерно и методично обосновывается вред производства продуктов питания.

Многие люди не знают, что на долю сельского хозяйства приходится около 33 % всех выбросов в мире. И мы не сможем достичь нулевого уровня. Мы не справимся с этой задачей, если сельское хозяйство не станет частью решения. Продовольственные системы сами по себе способствуют значительному количеству выбросов, просто в силу того, что мы делаем то, что делаем.
Джон Керри, спецпредставитель президента США по вопросам климата

Одним из самых эффективных способов повлиять на глобальный рынок продовольствия являются односторонние принудительные меры. Санкции в отношении удобрений напрямую влияют на урожайность фермерских хозяйств. Незаконные ограничения в отношении белорусских и российских поставщиков сформировали дефицит и взвинтили цены на удобрения, сделав их недоступными для сельскохозяйственных предприятий. Результат - рост голодающих по всему миру.

Экологизм становится идеологическим концептом, который обосновывает необходимость принять модель предела роста. Деиндустриализация Европы и нарастающий дефицит продуктов питания не случайность, а реализуемая концепция призванная сократить население планеты.

Кто возомнил себя сверхчеловеком, и какую участь готовят для нас с вами. Как с этим связан колоссальный рост беженцев и зачем их пытаются стравить с коренным населением Европы, узнаете в проекте "Тренды".

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