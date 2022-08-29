В Ираке сторонники ас-Садра взяли штурмом Дворец республики

Сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики в правительственной "зеленой зоне". Работа Совета министров Ирака заблокирована. По сообщениям телеканала Sky News Arabia, силы безопасности открыли огонь. Трое получили ранения. Применяются дымовые шашки и слезоточивый газ. В Багдаде и по всей территории страны объявлен комендантский час. Силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности. Сотрудники и провокаторы из посольства США по традиции эвакуированы вертолетом.

Накануне ас-Садр объявил об уходе с политической арены Ирака и заявил о прекращении работы всех основных учреждений его движения. Однако сторонники радикального шиита сдаваться не намерены. С июня они пытаются добиться роспуска парламента и назначения даты новых выборов.