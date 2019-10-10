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В Ираке трехдневный траур по жертвам столкновений

В Ираке трехдневный траур по жертвам столкновений, которые не утихают в стране уже вторую неделю. Ожесточенные стычки с полицией проходят не только в Багдаде, но и в крупных городах на юге республики. По предварительным данным, число погибших уже превысило сотню. Раненых более шести тысяч. Люди выходят на улицы против бедности, безработицы и коррупции.

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