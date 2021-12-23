В Ираке вспыхнули столкновения с полицией недовольных качеством коммунальных услуг

В Ираке несколько городов охвачены протестами против ненадлежащего качества коммунальных услуг. В городе Насирия вспыхнули столкновения - полиция в ходе беспорядков применила боевые патроны, ранения получили пятеро протестующих - все они направлены в больницы. Один из пострадавших в критическом состоянии. После инцидента демонстранты в знак протеста заблокировали горящими шинами мосты в центре города. Подобные акции в разных городах страны продолжаются уже несколько дней.