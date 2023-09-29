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В Ираке задержаны 14 человек в связи с пожаром на свадьбе

Иракские силы безопасности задержали 14 подозреваемых в связи с трагедией на свадьбе. В их числе - 10 рабочих, владелец зала и еще три человека, причастных к запуску фейерверков. Именно использование пиротехники привело к пожару, в результате которого погибли 115 человек. Возгорание произошло во время танца молодоженов.

Один из гостей обнародовал видео с роковой свадьбы: на кадрах видно, как огонь с фейерверков перекинулся на свисавший с потолка балдахин.

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