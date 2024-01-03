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В Иране 73 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани
В иранском Кермане прогремел взрыв на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
"На текущий момент в результате теракта в Кермане погибли 73 человека и пострадали 170", - говорится в сообщении.
Местные власти назвали произошедшие взрывы террористической атакой.
По данным иранского государственного агентства Tasnim, у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
Фото: pixabay.com
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