В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ и израильского "Моссада". Также гражданин Исламской Республики, как сообщается, передавал сведения о передвижениях убитого в январе Касема Сулеймани. Напомним, в начале января американские ВВС нанесли удар по аэропорту Багдада и убили иранского генерала.



