В Иране не могут расшифровать черные ящики украинского Boeing

Специалисты Ирана не могут расшифровать данные с бортовых самописцев сбитого Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Однако власти не будут передавать черные ящики другим государствам. Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Ирану необходимо программное обеспечение, аппаратура и дополнительные инструкции от США или других западных стран для расшифровки информации.



