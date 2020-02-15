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В Иране не могут расшифровать черные ящики украинского Boeing
Специалисты Ирана не могут расшифровать данные с бортовых самописцев сбитого Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Однако власти не будут передавать черные ящики другим государствам. Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Ирану необходимо программное обеспечение, аппаратура и дополнительные инструкции от США или других западных стран для расшифровки информации.
Компенсации семьям погибших в катастрофе Boeing в Иране
Также в эти дни с властями Ирана обсуждается вопрос компенсации родственникам погибших пассажиров и членов экипажа. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил уверенность, что выплата превысит сумму в 80 тысяч долларов на человека, которую ранее озвучила иранская сторона.
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