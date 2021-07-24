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В Иране не утихают протесты из-за недостатка воды

На улицах Ирана уже неделю не утихают беспорядки. Сотни местных жителей выходят на акцию протеста, требуя от властей питьевой воды. В стране установилась самая сильная засуха за последние 50 лет. Аномальная жара спадает лишь в темное время суток. Тысячи участников митинга скандируют лозунг "Хочу пить!". Не обходится без столкновений с правоохранителями. Для разгона протестов полицейские применяют слезоточивый газ и резиновые пули. На массовых беспорядках уже погибли по меньшей мере 4 человека.

ООН: более 70 % населения Ливана может остаться без доступа к воде

Без доступа к воде через месяц-полтора может остаться и 70 % населения Ливана. Такой неутешительный прогноз на фоне экономического кризиса представлен в докладе Детского фонда ООН. Представитель ЮНИСЕФ в Ливане Юки Мокуо заявила, что система водоснабжения может выйти из строя в любой момент.


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