В Иране не утихают протесты из-за недостатка воды

На улицах Ирана уже неделю не утихают беспорядки. Сотни местных жителей выходят на акцию протеста, требуя от властей питьевой воды. В стране установилась самая сильная засуха за последние 50 лет. Аномальная жара спадает лишь в темное время суток. Тысячи участников митинга скандируют лозунг "Хочу пить!". Не обходится без столкновений с правоохранителями. Для разгона протестов полицейские применяют слезоточивый газ и резиновые пули. На массовых беспорядках уже погибли по меньшей мере 4 человека.