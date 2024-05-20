В Иране объявлен пятидневный траур по погибшему президенту Эбрахиму Раиси. В память о нем вечером по всей стране запланированы массовые шествия.

Согласно заявлению правительства Ирана, исполнение обязанностей погибшего Раиси возьмет на себя первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Исполняющим обязанности министра иностранных дел вместо погибшего главы МИД назначен его заместитель Али Багери Кани. Для управления страной создаются шесть специальных правительственных комитетов. Выборы нового президента страны состоятся в течение 50 дней.