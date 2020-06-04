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В Иране перевернулся аттракцион в аквапарке

В Иране перевернулся аттракцион в аквапарке

Пострадали 18 детей и подростков. Из-за сильного ветра произошёл разрыв линии электропередачи и аттракцион перевернулся. Возбуждено уголовное дело, руководство аквапарка задержано.

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