В Иране планируют перенести столицу

Власти Ирана планируют перенести столицу страны на юг - ближе к побережью Персидского залива. По словам иранского президента, далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным по экономическим соображениям.

Среди проблем он назвал нехватку воды, загрязнение воздуха, проседание почвы и перенаселенность. Как отметил Масуд Пезешкиан, страна лишится всякой конкурентоспособности, если продолжит использовать логистическую цепочку юг - Тегеран - юг. Также, по словам иранского лидера, после выбора новой столицы туда будут перенесены все госведомства, потом тегеранцам предоставят возможность переехать.