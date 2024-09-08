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В Иране планируют перенести столицу
Власти Ирана планируют перенести столицу страны на юг - ближе к побережью Персидского залива. По словам иранского президента, далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным по экономическим соображениям.
Среди проблем он назвал нехватку воды, загрязнение воздуха, проседание почвы и перенаселенность. Как отметил Масуд Пезешкиан, страна лишится всякой конкурентоспособности, если продолжит использовать логистическую цепочку юг - Тегеран - юг. Также, по словам иранского лидера, после выбора новой столицы туда будут перенесены все госведомства, потом тегеранцам предоставят возможность переехать.
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