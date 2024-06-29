В Иране продолжается подсчет голосов на президентских выборах

В Иране завершилось голосование на внеочередных выборах президента. Из-за жары, которая установилась в стране, большие очереди избирателей стали выстраиваться только ближе к вечеру. Время для голосования продлевали трижды.

Подсчет голосов продолжается, но уже определились фавориты. Лидирует кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан. По последним данным, он набрал свыше 5,3 млн голосов. У его главного соперника - Саида Джалили, который считается представителем консервативных сил, - 4,8 млн голосов.