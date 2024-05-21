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В Иране прощаются с погибшим при крушении вертолета президентом Раиси
В Иране продолжается церемония прощания спрезидентом Раиси идругими погибшими при крушении вертолета. Их тела доставили в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети.
Траурные мероприятия пройдут и в других городах Ирана, чтобы все желающие успели проститься. Ранее в Тебризе нескончаемые людские потоки сопровождали грузовик с телами погибших.
Иранские власти продолжают расследование крушения вертолета. Как заявил посол исламской республики в России, только после выяснения всех обстоятельств можно будет делать дальнейшие выводы о причинах. Отметим, сейчас наиболее вероятными версиями произошедшего считаются техническая неисправность воздушного судна, а также сложные погодные условия.
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