ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Иране прощаются с погибшим при крушении вертолета президентом Раиси

В Иране продолжается церемония прощания спрезидентом Раиси идругими погибшими при крушении вертолета. Их тела доставили в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети.

Траурные мероприятия пройдут и в других городах Ирана, чтобы все желающие успели проститься. Ранее в Тебризе нескончаемые людские потоки сопровождали грузовик с телами погибших.

Иранские власти продолжают расследование крушения вертолета. Как заявил посол исламской республики в России, только после выяснения всех обстоятельств можно будет делать дальнейшие выводы о причинах. Отметим, сейчас наиболее вероятными версиями произошедшего считаются техническая неисправность воздушного судна, а также сложные погодные условия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все