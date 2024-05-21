В Иране прощаются с погибшим при крушении вертолета президентом Раиси

В Иране продолжается церемония прощания спрезидентом Раиси идругими погибшими при крушении вертолета. Их тела доставили в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети.

Траурные мероприятия пройдут и в других городах Ирана, чтобы все желающие успели проститься. Ранее в Тебризе нескончаемые людские потоки сопровождали грузовик с телами погибших.