В Иране прошли первые аресты по делу о крушении украинского "боинга"

По словам главы республики, ответственность за катастрофу, которая унесла 176 жизней, лежит не на одном человеке, и все они понесут наказание. Хасан Роухани сообщил, что будет сформирован специальный суд, куда войдут десятки экспертов. Сегодня к международному расследованию присоединились канадские эксперты. Тегеран решил привлечь власти и Вооруженные силы США к ответственности за убийство генерала Касема Сулеймани. С этой целью Иран обратится в Международный уголовный суд в Гааге.



