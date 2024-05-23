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В Иране простились с президентом

В Иране продолжается общенациональный траур. Президента Эбрахима Раиси сегодня похоронили в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны. Толпы скорбящих, облачившись в черное, накануне собрались в аэропорту и на улицах, ведущих к месту захоронения в мавзолее имама Резы, где сам Раиси просил похоронить себя еще задолго до смерти. По предварительным данным, проститься с трагически погибшими в авиакатастрофе президентом пришли около 3 млн человек.

Церемонии прощания с Раиси продолжались несколько дней и проходили в разных частях страны, чтобы каждый желающий смог проститься с президентом. Накануне в траурных мероприятиях в столице Ирана приняли участие около 60 иностранных делегаций, в том числе 10 на уровне глав государств и 20 на министерском уровне. В их числе глава МИД нашей страны Сергей Алейник.

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