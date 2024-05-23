В Иране простились с президентом

В Иране продолжается общенациональный траур. Президента Эбрахима Раиси сегодня похоронили в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны. Толпы скорбящих, облачившись в черное, накануне собрались в аэропорту и на улицах, ведущих к месту захоронения в мавзолее имама Резы, где сам Раиси просил похоронить себя еще задолго до смерти. По предварительным данным, проститься с трагически погибшими в авиакатастрофе президентом пришли около 3 млн человек.