Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В Иране расследуют крупный теракт. Накануне на юго-востоке страны смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в автобус. В нем перевозили служащих Корпуса стражей Исламской революции. Это элитные части иранской армии. Погибших свыше 40 человек. Среди них есть и мирные жители. Число раненых уточняется. Ответственность взяла на себя экстремистская группировка "Джейш аль-Адль", которая в Иране признана террористической. Ее боевики неоднократно похищали людей и нападали на военных. В связи с терактом местные власти объявили трехдневный траур.