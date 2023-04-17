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В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing
Суд Ирана вынес обвинительный вердикт в отношении десяти военнослужащих по делу о сбитом в 2020 году украинском самолете Boeing. Тогда в результате крушения пассажирского авиалайнера в Тегеране погибли 176 человек. Главный управляющий системами ПВО "Тур М-1"приговорен к 13 годам тюрьмы и выплате денежной компенсации семьям погибших. Согласно обвинительному акту, вопреки приказу командного пункта и без получения разрешения он выпустил две ракеты по украинскому самолету, который принял за "вражескую цель". Остальные фигуранты дела приговорены к тюремному заключению сроком от полутора до трех лет. Также они должны выплатить компенсации в размере 150 тыс. долларов за каждого погибшего.
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