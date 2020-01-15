В Иране задержали человека, который распространил видео ракетного удара по самолету

В сети появилось еще одно видео предполагаемого ракетного удара по украинскому самолету в Иране. Его опубликовал в своем "Твиттере"иранский журналист Бенгам Голипур. На кадрах якобы запечатлен момент попадания двух ракет в "Боинг" с разницей в 30 секунд.



Как утверждает газета The New York Times, ей удалось подтвердить подлинность записи. Это камера на крыше одного из домов неподалеку от иранского военного объекта.



И как сообщило агентство "Фарс", в Иране задержали человека, который распространил видео. Личность его не уточняется. Напомним, лайнер потерпел крушение под Тегераном 8 января. Все 176 человек на борту погибли. Президент Ирана извинился за задержку с признанием вины за сбитый украинский "Боинг".



