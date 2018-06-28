В иранском Абадане горит нефтеперерабатывающий завод

В иранском Абадане горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Пострадали шесть человек, двое госпитализированы с тяжелыми ожогами. Власти сообщают, что возгорание удалось локализовать. Сейчас специалисты изучают возможные причины пожара.