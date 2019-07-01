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В Иркутской области число жертв наводнений возросло до 12, девять человек пропали без вести

В связи с небывалым паводком в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Тысячи домов подтоплены. Из пострадавших районов эвакуированы более 2 тысяч местных жителей, госпитализированы более 150 человек. Накануне самолет Ил-76 МЧС России доставил в зону бедствия 30 тонн груза - наливные дамбы, спасательные лодки, палатки и одеяла, средства иммунизации.

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