В Иркутской области число жертв наводнений возросло до 12, девять человек пропали без вести

В связи с небывалым паводком в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.



Тысячи домов подтоплены. Из пострадавших районов эвакуированы более 2 тысяч местных жителей, госпитализированы более 150 человек. Накануне самолет Ил-76 МЧС России доставил в зону бедствия 30 тонн груза - наливные дамбы, спасательные лодки, палатки и одеяла, средства иммунизации.



