В Иркутской области при посадке самолет задел землю крылом

В Иркутской области самолет Ан-24 с 44 людьми на борту задел крылом землю при посадке, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку.



На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.



У самолета надломилось крыло и повреждилась стойка шасси.



Инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Самолет принадлежит компании "Ангара". По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, он совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.



По данным Gismeteo, утром в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.

