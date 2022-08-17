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В Иркутской области при посадке самолет задел землю крылом

В Иркутской области при посадке самолет задел землю крылом

В Иркутской области самолет Ан-24 с 44 людьми на борту задел крылом землю при посадке, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку.

На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

У самолета надломилось крыло и повреждилась стойка шасси.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Самолет принадлежит компании "Ангара". По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, он совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По данным Gismeteo, утром в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.

Фото: Pexels.com

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