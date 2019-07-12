В Иркутской области России сегодня траур по погибшим при наводнении

По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек. Девять числятся пропавшими без вести. Рекордные паводки в регионе начались в конце июня. От воды пострадали более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен городам Тулун и Нижнеудинск. По предварительным оценкам, ущерб от стихии превышает 9 с половиной миллионов долларов.