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В Иркутской области России сегодня траур по погибшим при наводнении
По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек. Девять числятся пропавшими без вести. Рекордные паводки в регионе начались в конце июня. От воды пострадали более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен городам Тулун и Нижнеудинск. По предварительным оценкам, ущерб от стихии превышает 9 с половиной миллионов долларов.
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