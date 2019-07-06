3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Иркутской области России задержаны пять мародеров
Они похищали имущество в зоне наводнения. Возбуждены уголовные дела. В результате стихийного бедствия погибли 22 человека, 13 числятся пропавшими без вести, более четырех сотен госпитализированы. Сейчас последствия наводнения ликвидируют подразделения Центрального военного округа. По подсчетам властей, на восстановление Иркутской области после удара стихии потребуется почти 440 миллионов долларов.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все