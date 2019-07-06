В Иркутской области России задержаны пять мародеров

Они похищали имущество в зоне наводнения. Возбуждены уголовные дела. В результате стихийного бедствия погибли 22 человека, 13 числятся пропавшими без вести, более четырех сотен госпитализированы. Сейчас последствия наводнения ликвидируют подразделения Центрального военного округа. По подсчетам властей, на восстановление Иркутской области после удара стихии потребуется почти 440 миллионов долларов.