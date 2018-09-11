В Иркутской области стена школы обрушилась прямо во время уроков

ЧП в Иркутской области России. В селе Уян прямо во время уроков обрушилась стена школы. Очевидцы говорят, что здание затряслось, и все подумали, что началось землетрясение. Преподаватели быстро вывели учащихся из классов. Обрушение произошло в переходе между двумя корпусами школы. Эта часть здания находилась в аварийном состоянии последние девять лет. К счастью, погибших и пострадавших нет.