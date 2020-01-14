В Ирландии и Великобритании бушует шторм "Брендан"

Шторм "Брендан" принес в Ирландию ливни, шквалистый ветер и многометровые волны. В стране действует оранжевый уровень опасности. Из-за непогоды в аэропортах Дублина и Шаннона отменяют рейсы. Около 50 000 человек остались без электричества. Стихия задела прибрежные районы - там многочисленные подтопления, ветром вырванные деревья и перевернутые машины.