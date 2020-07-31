В Ирландии могут повысить пенсионный возраст до 69 лет

Потери и сокращения наблюдаются и на рынке труда. В Ирландии предлагают увеличить пенсионный возраст до 69 лет. Это сообщает издание Irish Independent. Сейчас он составляет для женщин 65, для мужчин - 66 лет. Уже со следующего года ирландцам предлагают уходить на пенсию в 67. Власти объясняют введение непопулярных мер необходимостью минимизировать последствия пандемии.