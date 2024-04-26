В Ирландии подожгли центр для беженцев

В Ирландии подожгли убежище для мигрантов. Инцидент произошел в городке Ньютаун-Маунт-Кеннеди.

Сюда должны были привезти 160 нелегалов, однако вмешались местные активисты, не желающие принимать на своей земле незваных гостей. Здание убежища подожгли, также были повреждены три автомобиля полиции.