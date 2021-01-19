В Ирландии зафиксировали 81 случай побочных эффектов от американских вакцин Pfizer и Moderna. Среди них тошнота, повышенная утомляемость, головокружение. К концу недели в стране планируется привить около 140 тысяч человек из главных групп риска. Власти Кыргызстана отказались от Pfizer из-за отсутствия в стране холодильников для хранения препарата. Условие - температура минус 70 градусов. Сейчас власти рассматривают вопрос получения российской вакцины "Спутник V".