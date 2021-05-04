В Исландии одновременно извергается вулкан, а небо озаряется изумрудным светом северного сияния

Сразу два ярких природных явления в Исландии. Жители острова делятся необычными кадрами. На них видно, как одновременно извергается вулкан, а небо озаряется изумрудным светом северного сияния. К слову, вулкан продолжает действовать и сейчас. Извержения преимущественно происходят через главный кратер, образовавшийся пару недель назад.