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В Исландии одновременно извергается вулкан, а небо озаряется изумрудным светом северного сияния

Сразу два ярких природных явления в Исландии. Жители острова делятся необычными кадрами. На них видно, как одновременно извергается вулкан, а небо озаряется изумрудным светом северного сияния. К слову, вулкан продолжает действовать и сейчас. Извержения преимущественно происходят через главный кратер, образовавшийся пару недель назад.

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