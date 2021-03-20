В Исландии после серий землетрясений началось извержение Вулкана Фаградальсфьядль

Он находится всего в 40 километрах от Рейкьявика. В регионе действует красный код опасности для авиасообщения. Тем временем сам аэропорт столицы не закрыт. Власти предлагают каждой авиакомпании самостоятельно решить, нужно ли отменять рейсы. Известно, что вулкан спал почти 900 лет. К счастью, пока об угрозе жизням местных жителей не сообщалось.