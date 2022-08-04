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В Исландии проснулся вулкан

Вулкан Фаградальсфьядль снова активен после почти восьми месяцев сна. В 30-ти километрах от столицы Исландии огненная гора выбрасывает потоки магмы. Давление земной коры настолько сильное, что в некоторых местах потоки раскаленной породы вырываются фонтанами. Очевидцы называют происходящее "танцующей лавой". Самые смелые подходят поближе и снимают буйство природы на камеры.

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