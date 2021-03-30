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В Исландии проснулся вулкан, который спал 6 тысяч лет
Сегодня он с новой силой принялся выбрасывать лаву и пепел. И все это в 30 километрах от столицы. Первые извержения были зафиксированы несколькими днями ранее. К подножию горы устремились туристы. Более того, налажена их регулярная доставка сюда. Здесь можно поиграть в волейбол, маневрируя между языками раскаленной лавы. При этом извержение сопровождается подземными толчками, что не может не беспокоить местных жителей и власти.
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