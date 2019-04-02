В Исландии туристов едва не накрыло цунами после обрушения ледника

От стены высотой с 10-этажный дом откололись несколько гигантских кусков. Глыбы рухнули в воду и спровоцировали волны. К счастью, все, кто находился в опасной зоне, успели убежать. Этот ледник - популярное место. Возле него часто снимают рекламу и кино. А подобные происшествия здесь не редкость. Местные власти планируют ограничить для посещения некоторые наиболее опасные зоны.

