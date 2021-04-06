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В Исландии возле вулкана появились новые трещины с лавой

В проснувшемся неподалеку от Рейкьявика вулкане замечена новая трещина, из которой извергаются потоки лавы. Ее длина - около 500 метров. Управление по чрезвычайным ситуациям Исландии объявило о немедленной эвакуации из района сейсмической активности. Сотням туристов, приехавшим посмотреть на вулкан, пришлось изменить планы. На место извержения выслали два вертолета береговой охраны.

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