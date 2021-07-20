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В Испании автомобиль протаранил террасу кафе
ЧП в Испании. Автомобиль въехал в террасу кафе, протаранив отдыхавших там людей. Не менее 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Инцидент произошел в курортном городе Марбелья. Виновника происшествия арестовали. Полиция версию теракта исключает. В крови задержанного не обнаружены признаки алкоголя или наркотиков. Мотивы выясняются.
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